İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Nöbetçi Noter 6 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 6 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberinde Haziran 6 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:02
Nöbetçi Noter 6 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 6 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 05.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
5- Haziran cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri
5- Haziran cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri
Cumartesi günleri PTT açık mı? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri
Cumartesi günleri PTT açık mı? 2021 PTT Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri
Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?
Cumartesi yasak var mı, pazar günü yasak var mı? Bu hata sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? ne zaman saat kaçta başlıyor?
Amasra-1 kuyusu nerededir?
Amasra-1 kuyusu nerededir?
EGM ve PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı ne zaman, hangi gün? 2021 Bekçi alımları şartları
EGM ve PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı ne zaman, hangi gün? 2021 Bekçi alımları şartları

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 5 Haziran 2021 Cumartesi itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2021
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Haziran 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 5 Haziran 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Haziran 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 6 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 6 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanal D'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Kanal D 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kırmızı Oda yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Banka emekli promosyon alma şartları nelerdir? 2021 Emekli aylığı promosyon veren bankalar
Rüyada kılıç görmek görmek neye işaret eder? Rüyada kılıç görmenin anlamları ve yorumları
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçin olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları
Kırmızı Oda 41.bölüm fragmanı ve 11 Haziran 2021 Cuma özeti TV 8
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Camdaki Kız 9. bölüm fragman izle - Camdaki Kız 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.