İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Nöbetçi Noter 6 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 6 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

00:01 sularında basına yansıyan Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık 6 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 6 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 6 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 05.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Masterchef kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri
Masterchef kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Behzat Ç. 1. Bölüm nerede yayınlanacak? Behzat Ç'yi nasıl izlerim? Hangi kanalda
Asgari ücrete anında onaylı kredi veren bankalar
2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Kimler çalışmaya devam edecek?
TSK en az 60 KPSS puanı ile subay alım ilanı yayınlandı! TSK subay alımı şartları ve başvuru ekranı
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
Blu TV neden açılmıyor, neden yavaş?
Star TV Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi 1. bölüm yayın tarihi ve fragmanı
BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi
A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.