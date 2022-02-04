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Nöbetçi Noter 5 Şubat 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 5 Şubat 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 5 Şubat 2022 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

04 Şubat 2022 Cuma 00:01
Nöbetçi Noter 5 Şubat 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 5 Şubat 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 04.02.2022 00:01
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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