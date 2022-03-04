İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Nöbetçi Noter 5 Mart 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 5 Mart 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 5 Mart 2022 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mart 2022 Cuma 00:01
Nöbetçi Noter 5 Mart 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 5 Mart 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 04.03.2022 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç Fidyesi Hangi Kişilere Verilebilir? Oruç Fidyesini Hangi Kişiler Alabilir?
Oruç Fidyesi Hangi Kişilere Verilebilir? Oruç Fidyesini Hangi Kişiler Alabilir?
Duş almak orucu bozar mı? Denize ve havuza girmek orucu bozar mı?
Duş almak orucu bozar mı? Denize ve havuza girmek orucu bozar mı?
Oruç fidyesi nedir ve nasıl ödenir?
Oruç fidyesi nedir ve nasıl ödenir?
Fıtır sadakası kimlere verilir?
Fıtır sadakası kimlere verilir?
Orucu bozan şeyler nelerdir? Oruca zarar veren şeyler nelerdir?
Orucu bozan şeyler nelerdir? Oruca zarar veren şeyler nelerdir?
Düşük yapan bir kadın oruç tutabilir mi?
Düşük yapan bir kadın oruç tutabilir mi?

Popüler Haberler

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 4 Mart 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
4 Mart 2022 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Nöbetçi Noter 5 Mart 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 5 Mart 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 4 Mart 2022 Cuma
Murat Parasayar kimdir? Murat Parasayar hakkında bilgiler
Camtavanlar Leyla ( Bensu Soral ) kimdir?
Oyuncu Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir nereli, kaç yaşında? Hande Doğandemir hangi projelerde yer aldı?
Oruç Fidyesi Hangi Kişilere Verilebilir? Oruç Fidyesini Hangi Kişiler Alabilir?
Gizem Terzi kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Zuhal Yalçın kimdir? Nerelidir? Zuhal Yalçın nerede oturuyor?
Netflix Open Your Eyes dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
İşe yönlendirme ve başlama yardımı nedir, nasıl alınır?
Oyuncu Nil Günal kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Ceylan Özcan puan durumu
KOSGEB girişimcilik kursları ne zaman başlıyor? Girişimcilik kursları başvuru adresleri nereler?
Tiyatronun mihenk taşı Yıldız Kenter kimdir?
Oyuncu Cihan Şimşek kimdir? Cihan Şimşek nereli, kaç yaşında?
Bulut Köpük kim? Memleketi neresidir?
Kusmak oruca zarar verir mi?
Oyuncu Ayça Varlıer kimdir? Kısa biyografisi
İlker Kızmaz kimdir? Nerelidir? İlker Kızmaz nerede oturuyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.