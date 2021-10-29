İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Nöbetçi Noter 30 Ekim 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 30 Ekim 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

30 Ekim 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 30-10-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Ekim 2021 Cuma 00:01
Nöbetçi Noter 30 Ekim 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 30 Ekim 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 29.10.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada taşlı yüzük takmanın anlamı nedir? Rüyada taşlı yüzük takma nasıl yorumlanır?
Rüyada taşlı yüzük takmanın anlamı nedir? Rüyada taşlı yüzük takma nasıl yorumlanır?
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
ABD’de bulaşıkçı olma şartları nelerdir? Türkiye'de yaşayan genç nüfusun büyük çoğunluğu ABD'de bulaşıkçı olmanın şartları araştırıyor
ABD’de bulaşıkçı olma şartları nelerdir? Türkiye'de yaşayan genç nüfusun büyük çoğunluğu ABD'de bulaşıkçı olmanın şartları araştırıyor
Aşçıbaşı yardımcısı maaşı ne kadar? Aşçıbaşı yardımcısı ne iş yapar?
Aşçıbaşı yardımcısı maaşı ne kadar? Aşçıbaşı yardımcısı ne iş yapar?
Rüyada yüzük görmek nasıl tabir olunur?
Rüyada yüzük görmek nasıl tabir olunur?

Popüler Haberler

Ekim 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 29 Ekim 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Nöbetçi Noter 30 Ekim 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 30 Ekim 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cam elyaf imal işi nedir? Cam elyaf imal işçisi maaşları ne kadardır?
Rüyada taşlı yüzük takmanın anlamı nedir? Rüyada taşlı yüzük takma nasıl yorumlanır?
Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı ne kadar? Sağlık teknikeri maaşları
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Titane filminin konusu nedir? Film ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir?
Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!
İstenmeyen arama ve mesaj nasıl engellenir? e-Devlet üzerinden izinsiz mesaj ve arama engelleme
Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı
Tarım kredisi hangi bankalar veriyor? 2021 tarım kredisi kaç günde çıkar?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
Döşeme ve duvar kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Only Mine (Sadece Benimsin) filminin konusu
Rüyada yüzük görmek nasıl tabir olunur?
2022 yılı içerisinde burçları neler bekliyor? 2022'nin burç yorumları
Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.