İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Nöbetçi Noter 3 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 3 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 03.10.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 3 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 3 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 02.10.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2021
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2021
BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?

Popüler Haberler

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 2 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2 Ekim 2021 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Nöbetçi Noter 3 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 3 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
2 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Ekim Cumartesi at yarışı programı
TJK 1 Ekim 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Özler Holding sahibi kimdir?
2021'in en iyi içme suları!
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2021 çoban desteği ne kadar?
Beni Bırakma Sıla diziye geri gelecek mi?
28 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.