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Nöbetçi Noter 22 Mayıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 22 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizde Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Nöbetçi Noter 22 Mayıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:02
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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