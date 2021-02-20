İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Nöbetçi Noter 21 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 21 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 21-02-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:05
Nöbetçi Noter 21 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 21 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 00:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ'da facia! Madendeki asansör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da facia! Madendeki asansör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
19 Şubat Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu
19 Şubat Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!

Popüler Haberler

20 Şubat 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Nöbetçi Noter 21 Şubat 2021 Pazar açık noterler listesi - 21 Şubat 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
20 Şubat 2021 Cumartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
Atv canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Çocukların yaşlarına göre boy ve kilo gelişim değerleri ne olmalı? Kız ve erkek çocuk gelişim tablosu
Hekimoğlu Selin kimdir? Ünlü Oyuncu Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler
Elazığ askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Güneşli Bahçe kasabası gerçekte var mı, nerededir?
Kadın Enver diziden ayrılacak mı? Şerif Erol veda mı edecek?
İntenet vergi dairelerinden trafik cezası nasıl ödenir? 2021 Online trafik cezası ödeme
Esnaf kefalet kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir?
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.