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Nöbetçi Noter 21 Ağustos 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

21 Ağustos Cumartesi 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 21 Ağustos 2021 Cumartesi tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Ağustos 2021 Cuma 00:00
Nöbetçi Noter 21 Ağustos 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 20.08.2021 00:00
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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