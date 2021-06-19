İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Nöbetçi Noter 20 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 20 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 20 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:02
Nöbetçi Noter 20 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 20 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 19.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birçok suç ile anılan Jeremy Meeks kimdir? Nerelidir? Jeremy Meeks nerede yaşıyor?
Birçok suç ile anılan Jeremy Meeks kimdir? Nerelidir? Jeremy Meeks nerede yaşıyor?
Namazın vacipleri nelerdir? Namazın sünneti nedir? Namazda vacip olanlar nedir? Sünnet olanlar nelerdir?
Namazın vacipleri nelerdir? Namazın sünneti nedir? Namazda vacip olanlar nedir? Sünnet olanlar nelerdir?
Sabotaj nedir, anlamı ne demektir?
Sabotaj nedir, anlamı ne demektir?
Namaz türleri nelerdir? Namaz çeşitleri nelerdir? Farz namazı ve sünnet namazı nedir? Vacip namazı ve nafile namazı nedir? Namaz kılınışı
Namaz türleri nelerdir? Namaz çeşitleri nelerdir? Farz namazı ve sünnet namazı nedir? Vacip namazı ve nafile namazı nedir? Namaz kılınışı
Reenkarnasyon ne demektir, anlamı nedir?
Reenkarnasyon ne demektir, anlamı nedir?
Perşembe Yaylası nerededir, nasıl gidilir?
Perşembe Yaylası nerededir, nasıl gidilir?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 19 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 19 Haziran 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
19 Haziran 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Haziran evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 19 Haziran 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Haziran 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Haziran 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 20 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 20 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
19 Haziran 2021 Cumartesi ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu kimdir? Tamer Levent kimdir?
Oyuncu Devrim Saltoğlu kimdir?
PTT personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? 2021 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, adaylarda aranacak şartlar neler?
Vergi ve borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor? Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Bugün kimin maçı var? TV 18 Haziran 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?
18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 19 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Cuma Star TV dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.