İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

Nöbetçi Noter 20 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 20 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 20 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 20 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 20 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da trafik kazası ! 8 yaralı
Ankara'da trafik kazası ! 8 yaralı
Kağıthane'de uzaklaştırma kararını ihlal eden eski koca eski eşinin yaşadığı eve giderek zor anlar yaşattı!
Kağıthane'de uzaklaştırma kararını ihlal eden eski koca eski eşinin yaşadığı eve giderek zor anlar yaşattı!
Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim hattı can aldı!
Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim hattı can aldı!
Daha önce bıçakla yaraladığı komşusuna, bu kez arabayla çarptı
Daha önce bıçakla yaraladığı komşusuna, bu kez arabayla çarptı
18 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı?
18 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı?
Yasağa uymayan 80 yaşındaki kadın halk otobüsüne binmek istedi
Yasağa uymayan 80 yaşındaki kadın halk otobüsüne binmek istedi

Popüler Haberler

2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
A101 24 Aralık – 31 Aralık 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
2020 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Aralık 2020 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Sony, Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırdı
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Epic Games 19 Aralık ücretsiz oyunu ne? Epic Games ücretsiz oyunlar listesi
Vodafone kullanıcılarına bedava internet müjdesi!
Exxen Tv açılış tarihi belli oldu mu, ne zaman açılacak? Exxen Tv ücreti ne kadar olacak, ne kadar süre ücretsiz olacak?
La Casa De Papel 5. sezon onay aldı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanır?
Türkiye EURO 2020 Elemeleri maçları nerede oynanacak? Maçların oynanacağı stadlar açıklandı
Aşk 101 dizisinde eşcinsel karakter var mı? Netflix Aşk101 dizisindeki eşcinsel karakter kim?
İŞKUR fabrika iş ilanlarını yayınladı
SSK Hizmet sorgulama nasıl yapılır? E Devlet giriş SGK-SSK hizmet sorgulama işlemleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Yılbaşı kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
2021 Denizli Fen liseleri güncel taban puanları belli oldu
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 19 Aralık 2020 Cumartesi
Atv canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.