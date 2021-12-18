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Nöbetçi Noter 19 Aralık 2021 Pazar açık noterler listesi - 19 Aralık 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 19.12.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 19 Aralık 2021 Pazar açık noterler listesi - 19 Aralık 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 18.12.2021 00:01
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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