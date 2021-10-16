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Nöbetçi Noter 17 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 17 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Gündeme bomba gibi düşen Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 17.10.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 17 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 17 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 16.10.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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