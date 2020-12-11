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Nöbetçi Noter 12 Aralık 2020 Cumartesi açık noterler listesi - 12 Aralık 2020 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 12 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 00:01
Nöbetçi Noter 12 Aralık 2020 Cumartesi açık noterler listesi - 12 Aralık 2020 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 11.12.2020 00:01
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