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Nöbetçi Noter 10 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Pazar günü basında geniş bir yer bulan Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ocak 10 Pazar tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Nöbetçi Noter 10 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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