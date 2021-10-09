İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Nöbetçi Noter 10 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Birçok kişinin merak ettiği Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 10 Ekim 2021 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek, Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:01
Nöbetçi Noter 10 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 09.10.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?
Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?
6 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları
6 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları
Altın Kelebek’te kimler adaylıktan çekildi?
Altın Kelebek’te kimler adaylıktan çekildi?
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?

Popüler Haberler

Hangi illerde evde bakım parası yattı? 9 Ekim 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Nöbetçi Noter 10 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 10 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 9 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
9 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Ekim Cumartesi at yarışı programı
TJK 8 Ekim 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
QNB Finansbank’tan ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?
6 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
SGK tüp bebek şartları ve yaş sınırı 2021
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Benzin ve motorin zamlanacak mı? Akaryakıt zammı ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.