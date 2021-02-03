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Nöbet ve icap nöbet ücretleri ne kadar oldu? 2021 nöbet ücretleri

Sağlık kurum merkezlerinde icap nöbetleri ve nöbet ücretleri ne kadardır? Yeni yıla göre zamlar nedir?

03 Şubat 2021 Çarşamba 08:25
Nöbet ve icap nöbet ücretleri ne kadar oldu? 2021 nöbet ücretleri
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İcap nöbetleri ve nöbet ücretleri

1 Ocak 2021’den itibaren aylık katsayıları artması nedeniyle icap nöbetleri ve nöbet ücretleri de artmıştır. Aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, yataklı tedavi ve seyyar hastaneler hastalık nöbet süreleri dışında nöbet tutan kamu personellerinin tuttukları nöbet için Nöbet ücreti ödenmektedir. Üniversitelerde tıpta uzmanlık eğitimi görenler ve diş doktorluğu eğitimi gören yabancı uyruklu olanların yataklı tedavi kurumlarında tuttukları nöbet ücretleri de verilmektedir. 

Her 1 saat için nöbet süreleri 657 sayılı kanunda belirtilene göre aylık katsayı çarpımı ile ücretler ödenmektedir.  Acil servis, yoğun bakımda, ameliyathanelerde, diyalizlerde tutulan nöbetler için %50 fazla ücret ödenmektedir. Dini bayramlarda nöbetler için %20 fazla ücret ödenmektedir. Nöbet için 6 saat aralıksız nöbet tutmanız gerekmektedir. Aile sağlığı merkezlerinde ve Toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saat nöbet tutulması gerekmektedir. Diğer sağlık kurumlarında nöbet ayda en fazla 130 saat olması gerekir. 

İcap nöbetleri

Sağlık kurumları merkezleri dışında nöbet tutan kamu personellerine tuttukları nöbetler için icap nöbet ücretleri verilmektedir. Her 1 saat nöbet için %40 fazla ücret almaktadırlar. En az 12 saat aralıksız nöbet tutmaları gerekmektedir. Ayda en çok 120 saat nöbetleri tutmaları lazım. 



Son Güncelleme: 03.02.2021 08:25
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Anahtar Kelimeler:
NöbetIcapnöbetSağlık
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