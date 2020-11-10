No nut Kasım nedir, ne demektir?

Kasım ayı içinde sık sık duyulan “no nut Kasım”in ne anlama geldiği intenet üzerinde araştırılan konular arasında yer almaktadır. Elde edilen bilgilere göre “no nut Kasım” Kasım ayı içinde mastürbasyon yapmamak olarak anlamlandırılmaktadır. “No shave Kasım” olarak da bilinen bu yasak Kasım ayının ilk gününden başlanmakta ve son gününe kadar devam etmektedir.

Bazı gruplar takipçilerini buiçine katarak yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Bu yüzden “No nut Kasım” intenet üzerinde araştırılmaya başlanmıştır.

2019 senesinde gerçekleştirilen challange kapsamında, +18 içerikli intenet sitelerine girişlerin yüzde 40 oranında azaldığı görülmüştür. Buna bağlı olarak bu challengenin tüm dünya kapsamında milyonlarca kişi tarafından yapıldığı sonucuna varılabilmektedir.