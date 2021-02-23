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Nizamülmülk ne demektir?

Yayınlanan bölümüyle birlikte Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde karşılaştığımız Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün kim olduğu sorusu merak konusu oldu. Dizide Mehmet Özgür’ün canlandırdığı karakter gerçekte Selçuklu Devletinde 30 yıl boyunca vezirlik yapmıştır. Vezir Nizamülmülk’ün kim olduğu ve ismin ne anlama geldiğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 02:05
Nizamülmülk ne demektir?
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11. yüzyılda yaşayan Nizamülmülk Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Selçuklu Devleti’nde 30 yıl boyunca vezir olarak hizmet eden Nizamülmülk, aynı zamanda Siyasetname isminde bir kitapta yazmıştır. 30 yıllık vezirlik döneminde devlet işlerine birçok etkisi olmuştur ve vezirliğini Alparslan ve Melikşah dönemlerinde yapmıştır. Nizmülmülk olan isminin anlamı devletin düzenidir.

 

Nizamülmülk’ün hayatı

Nizamülmülk 1018 yılında Gazne Devleti idaresinde olan İran’da dünyaya gelmiştir. İlk devlet görevlerini doğduğu ülkede Gazne sultanlarına yapmıştır. 1059 yılında Gazneliler valisi olduktan sonra 1063’te Selçuklu devletinde Alparslan’ın Belh valisinin yanında görev yapmıştır. Hemen ertesi yıl olan 1064’te Büyük Selçuklu Devleti’nde vezir olarak hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonrasında aynı görevine Melikşah döneminde de devam etmiştir.

Nizmülmülk ismi ona Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah tarafından verilmiştir.



Son Güncelleme: 23.02.2021 02:05
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Anahtar Kelimeler:
NizamülmülkUyanış Büyük Selçuklu
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