Niyet ettikten sonra ezan okunmadan yenilir veya su içilir mi?

Ramazan'da ezan okunmadan önce niyet edip bir şey yenilir mi içilir mi? Niyet en önemli meseledir. Niyet ettikten sonra ezan okumadan önce su içilebiliyor.

Oruç ibadetini tam yerine getirmek isteyenlerin öğrenmek istediği sorular var. Niyet ramazan ayının en önemli kaidesi. Bunauymak için belirli kurallar ve kaideler bulunmaktadır.

Orucun başlangıcı imsak vaktiyle alakalıdır, sabah vaktinde gerçekleşir. İmsak vakti gelene kadar yiyip içebilir; fakat imsak girdiği andan itibaren yiyip içmeyi bırakmalıdır.

Gece yatmadan önce yiyip yatan birisi ise kalktığında imsak vakti girmemişse yiyebilir. Niyet etmek orucun başlamasını sağlamayacağından burada önemlinokta imsak vaktidir.

İmsak vaktini takvimler gösterirken aynı zamanda sabah ezanının okunmasını, gecenin bittiğini ve oruca başlama zamanı olduğunun simgesidir. Ezan başlarken ağızda bir şey varsa sorun yok. Ezan biter bitmez ağızda bir şey olmaması önemlidir.