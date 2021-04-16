İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!
Son Dakika
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

Ramazan ayının gelişi ile birlikte insanların oruç ve Ramazan ayı hakkında soruları çoğaldı. Niyet etmeyi unutan kişiler oruçlarının kabul olup olmayacağını merak etmektedir. Niyet etmeyi unutunca oruç kabul olur mu? Bir diğer soru ise Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte bu soruların cevabı haberimizde...

16 Nisan 2021 Cuma 15:33
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?
Takip Et:

Diyanet İşleri Başkanlığı ,Oruç tutarken niyet etmeyi unutmak ya da niyet etmeden oruç tutulur mu sorusuna  cevap verdi. Oruç tutarken niyet etmeyi unutursak ne olur?

Niyet etmeyi unutmak

oruç tutmak nasıl İslamiyet’in  şartlarından oluyorsa ,niyet etmek de orucun şartlarından sayılmaktadır. Din alimleri ,niyetsiz oruç tutmanın sahih olmayacağını açıkladı. Oruç tutmadan önce mutlaka niyet edilmelidir. Bazı dini kanaat liderleri de sahura kalkmanın niyet etmek olduğunu dile getirmektedir.  Ramazan ayında her oruç için ayrı ayrı niyet edilmelidir. Peki Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Niyet etmeden oruç tutmak

Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlardan önce mutlaka niyet etmeliyiz. Niyet etmeden oruç tutarsak,o oruç sahih sayılmaz. Sahur vaktinde niyet etmek unutulursa, imsak vaktinde de niyet edilebilir. Ama kesinlikle oruçtan önce niyet etmek gerekmektedir.

Sahur duası nedir?

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

Türkçe meali ise ;

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Niyet Etmeden Oruç TutmakNiyet Etmeyi Unutunca Oruç Kabul Olur Mu?Ramazan Ve Oruç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma olacak mı?
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma olacak mı?
Mayısıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sevk sonuçları ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama
Mayısıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sevk sonuçları ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama
Bim market 23 Nisan 2021 aktüel indirimli ürünler broşürü
Bim market 23 Nisan 2021 aktüel indirimli ürünler broşürü
Askerlik yeri belli oldu mu? 2021 Mayısıs celbi askerlik, er sınıflandırma sonuçları
Askerlik yeri belli oldu mu? 2021 Mayısıs celbi askerlik, er sınıflandırma sonuçları
2021 Mayısıs celp dönemi sınıflandırma ve celp yerleri sorgulama 16 Nisan 2021; Askerlik yerleri açıklandı mı?
2021 Mayısıs celp dönemi sınıflandırma ve celp yerleri sorgulama 16 Nisan 2021; Askerlik yerleri açıklandı mı?
Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?

Popüler Haberler

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?
Kurumlar vergisi zammı ne kadar oldu? Kurumlar vergisi yeni zamlı oranları 2021
Antalyaspor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gençlerbirliği Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği Sivasspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Konyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konyaspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BİM, A101, ŞOK, Onur Market güncel açılış kapanış ve çalışma saatleri
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma olacak mı?
Mayısıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sevk sonuçları ne zaman açıklanacak? Celp yerleri sorgulama
Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?
Lalegül TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Lalegül TV Mukabele ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan 2021 Cuma
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal kimdir?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ne? Tolga Mendi oynadığı diziler
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Kanal D canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Şekerbank güncel çiftçi kredisi faiz oranları Nisan 2021
Kuruluş Osman Hazal Hatun ölüyor mu? Yeşim Ceren Bozoğlu diziye veda etti!
Bim market 23 Nisan 2021 aktüel indirimli ürünler broşürü
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan 2021 Cuma tek parça izle
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 özellikleri
Acemi Anneler 131. bölüm fragmaı 19 nisan 2021 pazartesi
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.