Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı ,Oruç tutarken niyet etmeyi unutmak ya da niyet etmeden oruç tutulur mu sorusuna cevap verdi. Oruç tutarken niyet etmeyi unutursak ne olur?

Niyet etmeyi unutmak

oruç tutmak nasıl İslamiyet’in şartlarından oluyorsa ,niyet etmek de orucun şartlarından sayılmaktadır. Din alimleri ,niyetsiz oruç tutmanın sahih olmayacağını açıkladı. Oruç tutmadan önce mutlaka niyet edilmelidir. Bazı dini kanaat liderleri de sahura kalkmanın niyet etmek olduğunu dile getirmektedir. Ramazan ayında her oruç için ayrı ayrı niyet edilmelidir. Peki Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Niyet etmeden oruç tutmak

Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlardan önce mutlaka niyet etmeliyiz. Niyet etmeden oruç tutarsak,o oruç sahih sayılmaz. Sahur vaktinde niyet etmek unutulursa, imsak vaktinde de niyet edilebilir. Ama kesinlikle oruçtan önce niyet etmek gerekmektedir.

Sahur duası nedir?

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

Türkçe meali ise ;

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”