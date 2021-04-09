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Nisan yağmurları faydaları nedir?

Nisan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar Nisan yağmurlarının faydalarını merak ediyor. Nisan yağmurlarının faydaları hakkında tüm merak ettiklerinize haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

09 Nisan 2021 Cuma 00:02
Nisan yağmurları faydaları nedir?
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Nisan yağmurlarının şifalı olduğu geçmişten beri bilinmektedir. Bu konu hakkında Hz. Peygamber’in de bazı ifadeleri bulunmaktadır.

 

İşte Nisan yağmurlarının faydaları:

 

Vücudunda demir eksikliği olan kişilerde demir oranını artırmaktadır.

Saç ve cilt sağlığını korur.

En saf suy Nisan yağmurunun suyudur.

Stres ve yorgunluğa iyi gelmektedir.

Yılanların zehri, balıkların incisi, bal arısının balı gibi birçok nimet bu yağmur sularından oluşmaktadır.

Bu yağmur ile mayalanan yoğurtlar mutlaka tutar.

Çiçeklerdeki kök gelişimini sağlamaktadır.

Bazı bilgilere göre çocuğu olmayan çiftler bu sudan faydalanır.

 

Nisan yağmuru ile ilgili hadisler

 

Peygamber Efendimiz bu yağmurun şifaları ile ilgili şöyle buyurur;

''Cebrail Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde,insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz'' Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver, Ya Rasulullah dediler, Rasulullah:

Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz. Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk'a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki ; "Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir.”

Farklı bir hadis’te :

‘Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk’a yemin ederim ki, çocuğu olmayan bir erkek, bu sudan hanımına içirirse, Cenab-ü Teala’nın izni ile hanımı hamile kalır. Hanımının başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirirse, bu su ona (sıhhati için) yeterlidir. İçen kimsenin balgamını keser Rüzgar ona zarar vermez, çirkin haller kendisine isabet etmez Bel ağrısından, karın ağrısından, şikayeti kalmaz. Alaca hastalığından korkmaz. Göğüs ağrısı çekmez. Kalbine gelen vesvese (evhâm), gönlünden çıkar gider. Kendini çok beğenmek, haset, kibir, düşmanlık, gıybet ve koğuculuk (gibi manevi hastalıklar dahil), dünyada yaşayan her fani (geçici) olanlar için ü Teala’nın izni ile fayda vericidir.



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:02
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