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Nisan ayında kar keyfi Ilgaz Dağında

Ilgaz Dağı'nda bulunan 5,6 kilometrelik kayak pistine sahip olan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde nisan ayında kayak keyfi tüm hızıyla sürüyor.

04 Nisan 2021 Pazar 16:04
Nisan ayında kar keyfi Ilgaz Dağında
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresince yapımı gerçekleşen Yurduntepe Kayak Merkezi faaliyetine bir yıl önce ocak ayında başlanmıştı. Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede ziyaretçi akını yaşanıyor.

Türkiye'nin çok sayıda yerinden kayak severin geldiği Yurduntepe Kayak Merkezi, hem  doğal güzellikleriyle hem de kayak keyfi ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Başta Kastamonu'nu olmak üzere  İstanbul, Ankara, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya gibi çok sayıda ilden bölgeye gelen ziyaretçiler kayak severi ağırlamaya devam ediyor. Yaşanan Salgın nedeniyle vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak kış tatilinin keyfini çıkarıyor.

En çok ilginin hafta sonları yaşandığı ve ziyaretçi sayısının arttığı kayak merkezinde, kayakseverler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak kış mevsiminin ve karın keyfini sürerek vakit geçiriyor.

Piste kayak için gelen ziyaretçiler kar kalınlığının iyi olduğunu ,ortamın ve doğal güzelliklerin çok iyi olduğunu belirtilerek nisan ayında dahi kayabildiklerini anlattılar..

Tesisi planlayan ve yapanlara teşekkürlerini sunarak hem kendileri yakın bir tesisin olmasının bir avantaj olduğundan bahsettiler.



Son Güncelleme: 04.04.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
ılgazKayak
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