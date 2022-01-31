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Nisan ayı balıkları neler? Nisan'da hangi balıklar yenir? Nisan ayı sebze meyveleri!

Av yasağının bitmesine az süre tezgahlardan balıklar da tükenmeye başladı. Sezonun en favori balığı hamsi artık yok denecek kadar az. Nisan ayının sonlarına doğru hangi balıkların bu ayda yenileceğini sizler için derledik. Nisan ayı içerisinde hangi balıklar yenir? İşte ayrıntılar.

31 Ocak 2022 Pazartesi 15:09
Nisan ayı balıkları neler? Nisan'da hangi balıklar yenir? Nisan ayı sebze meyveleri!
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Sağlığımız için çok öenmli bir besin maddesi olan balık tezgahlarda yer almaya devam ediyor. Hamsi sezonun kapanmasının ardından balık fanatikleri farklı balıklara yönelmeye başladı. Nisan ayı içerisinde hangi balıkları neler? Nisanda hangi balıkları yemek daha güzel olur? Ayrıntılar haberimizin detayında yer alıyor.

Kışın en lezzetlisi olan balıkların başında gelen levrev tezgahlarda yer alırken hamsi yok denecek kadar az. Barbunya da ha keza hala tezgahlarda. Mezgit, mercan zargana gibi balıklarda hala nisan ayı içerisinde yenebilecek balıklar arasında yer alıyor. 

Omega bakımından en zengin olan somon balığı da deniz ürünü olmadığı için fazla tercih edilmezken çiftlik somonları uzmanlar tarafından pek tavsiye edilmiyor.

Bahar aylarının ilk aylarından olan Nisan ayı meyve açısından da zengin bir aydır. Bu ayda yetişen meyveler zirai ilaçlara maruz kalmadan yetişir ve sağlık açısından oldukça önemli bir vitamin kaynağıdır. Çağla karadut erik gibi taze meyveler oldukça ve sıkça tüketilmelidir. Limon da bu mevsimde sıkça tüketilmelidir. Portakalın ise son günleri. Portakal almak için son fırsatlar.

Mevsim dışından yetişen sebzeler pek sağlıklı olmazken şuanda taze sebze yemek için büyük fırsatlar var. Tam sebze yeme zamanı şuan. Sağlıklı beslenme açısından enginar, bakla, bezelye bebe havuç semizotu tüketmek için son fırsat. Taze sarımsağı çok seviyorsanız eğer bu sebzeyi taze taze yemenin için nisan ayı bulunmaz bir fırsat.

Yabani otlarda bu mevsimde oldukça tüketilen ürünler arasında yer alır. Kekik, zaher ebe gümeci gibi yabani otlar bu mevsimde tüketilmelidir. 



Son Güncelleme: 31.01.2022 15:09
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Anahtar Kelimeler:
Nisan AyıBalık
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