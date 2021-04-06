Nisan 2021 aylık burç yorumları

2021 Nisan ayında Koç burcunu neler bekliyor?

Başkalarının size ayak uydurmasını beklemeyi bırakacağınız bir ay olacak. Hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacağını bu ayda, fırsatlar sizin ayağınıza gelecek. Özellikle aşk ve maddi fırsatlar bu ayda sizin peşinizde olacak. Yeni kişilerle tanışacağınız bu ayda, yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Uzun süredir arkadaş olduğunuz kişilerle daha duygusal ilişkilerin sizi beklediği bu ay, sürprizlere açık bir durumda. Sağlık olarak ise dinlenmeye ağırlık vermeniz gereken bu ayda, uyku düzeninizi de yoluna sokmalısınız.

2021 Nisan ayında Boğa burcunu neler bekliyor?

Bu ayda riskli işlere girmemelisiniz ve yoğun tempodan kaçınmalısınız. Kariyerinizin önem kazanacağı bu ayda, maddi olarak daha fazla kazanç elde etmenin yollarını bulabilirsiniz. Daha çok yardımlaşma ihtiyacı duyacağınız bu ayda, bu yardımlaşmanın size maddi, manevi getirileri olacak. Daha önce yapmak isteyip yapamadığımız durumları gerçekleştirme şansınız olacak. Mevcut ilişkilerinizi korumanız size bu ayda fayda sağlayacak. Sağlık olarak iyi durumdasınız ancak dişleriniz, dizleriniz ve uyluk kemiklerinize daha fazla özen göstermelisiniz.

2021 Nisan ayında İkizler burcunu neler bekliyor?

Bu ayda evinizde bazı tadilatlar gerçekleşebilir. İstenmediğiniz durumların yaşanacağı bu ayda, bu durumların üstesinden gelmek için çaba göstermeniz önemli olacaktır. Yeni kişilerle tanışma konusunda dikkatli olmanız, ani değişen şartlara kendinizi hazırlamanız gerekmektedir. Aşk konusunda da daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda uzun süreli dostluklarınız bu ayda zarar görebilir ve dostluklarınız bitebilir. Kariyer ve sağlık olarak da bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz ancak bu durumların üstesinden gelmeniz mümkün.

2021 Nisan ayında Yengeç burcunu neler bekliyor?

Bu dönemde yaşam kalitenizi arttırmak için birtakım çabalar içerisinde olabilirsiniz ve bu çabalardan olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Kişiliğinizin değişim gösterdiği bu dönemde biraz canınız sıkılabilir. Maddi olarak abartılı harcama yapabilirsiniz. Bu dönemde kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın, bu olay daha sonra sizin başınızı ağrıtabilir. Eski dostlarınızla bir araya geleceğiniz bu ayda, eski günleri anacaksınız. Sağlık konusunda ise enerjiniz oldukça pozitif.

2021 Nisan ayında Aslan burcunu neler bekliyor?

İstediğiniz şeylerin gerçekleşmesini istiyorsanız, sistemli bir şekilde plan yapıp bu planları uygulamaya koymalısınız. Pratik ve hızlı olacağınız bu dönemde, maddi olarak başkalarından faydalanabilirsiniz. Bu hafta herhangi bir riske girmemeniz ve bütün risklerden uzak olmanız sizin için iyi olacaktır. İkili ilişkilerde de sorun yaşayabilirsiniz bu konuda da dikkatli olmanız size faydalı olacaktır. Sağlık konusunda ise uyku düzeninize dikkat etmeniz ve spor yapmanız sizin için faydalı olacaktır.

2021 Nisan ayında Başak burcunu neler bekliyor?

2021 Nisan ayında Terazi burcunu neler bekliyor?

Bu dönemde yeni iş birliği sağlayabilirsiniz ve bu durum size avantaj sağlayabilir. İş olarak elinizden geleni yapmalısınız ve fırsatları kovalamalısınız ancak altından kalkamayacağınız işlere de girmemelisiniz. Aşk ve dostluk anlamında karmaşıklık yaşayacağınız bir dönem olabilir. Sağlık konusunda ise duygusal karmaşıklık sizi yoruyor ve sinirlendiriyor bu konuya dikkat etmelisiniz.

Geçtiğimiz dönemlerde borç verdiğiniz kişilerden borçlarınızı alacağınız bir dönem olabilir. Ancak maddi konularda hiçkimse ile iletişime geçmemeniz sizin için faydalı olacaktır. Çalışma yaşantınızın iyi olması için kendinizi daha iyi hissetmeniz gerekmektedir. Beklentilerinizde birtakım yavaşlama ve gecikme yaşanabilir. Sosyalleşme konusunda faydalı bir dönem geçireceksiniz. Birçok konuda organizasyon üstleneceksiniz. Sağlık durumunuz ise iyi gözüküyor.

2021 Nisan ayında Akrep burcunu neler bekliyor?

Sizin için faydalı olabilecek arkadaşlıklar kuracağınız bir dönem sizi bekliyor. Bu dönemde tanışacağınız insanlarla iyi bir iletişim sağlayacaksınız. Kariyer hedeflerinizde olumlu bir dönem geçireceksiniz. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu konuda akıllıca davranmanız gerekmektedir. Aşk hayatınızda olumsuzluklar yaşanabilir. Sağlığınız ile ilgili ise küçük sorunları büyütmeden çözmeniz sizin için oldukça önemli bir konuda olacak.

2021 Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor?

İş olarak gecikme yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Beklentileriniz karşılık bulamayabilir. Duygusal anlamda huzursuz hissettiğiniz bir dönem sizi bekliyor. Aşk anlamında ise daha olumlu bir durum sizinle olacak. Ani bir aşk başlangıcı yaşayabilirsiniz. Sağlık olarak ise iyi durumdasınız ancak öfkenize hakim olmanız sizin için önemli bir nokta ayrıca baş ve boyun ağrılarına da dikkat etmelisiniz.

2021 Nisan ayında Oğlak burcunu neler bekliyor?

Yakın ilişkilerinizdeki sorunlar ailenize de yansıyabilir ve aile için sorunlar yaşayabilirsiniz. Çevrenizde gelişen olaylara karşı tutumunuz önemli bir noktada. Hayata karşı ise ne istediğinizi net bir şekilde belirlemelisiniz ve bu yönde hareket etmelisiniz. Aşkta önemli bir değişim yaşamayacaksınız bu dönemde. Birlikte çalıştığınız kişilerle ise ilişkiniz daha da kuvvetlenecek. Duygusal anlamda daha geri planda olacaksınız bu dönem. Sağlık olarak ise varisler ve damar sorunlarına dikkat etmelisiniz.

2021 Nisan ayında Kova burcunu neler bekliyor?

Meraklı tarafınız bu dönemde oldukça aktif olacak. Ön planda olmak istediğiniz çalışmalarda yer alacaksınız ve bu çalışmalarda iyi performans ortaya koyacaksınız. Aşk hayatınız ise ilginç bir dönem yaşayacak. İkili ilişkilerinizin önemli olduğu bu dönemde, arkadaşlarınıza ve dostlarınıza daha fazla önem göstermelisiniz. Sağlık konusunda ise enerjinizi doğru kullanmanız, sizin için oldukça önemli bir faktördür.

2021 Nisan ayında Balık burcunu neler bekliyor?

Bu dönemde güven duygusunu öncelik olarak göreceksiniz. Mesleki anlamda ise kendinizi sorgulayacağınız bir dönem yaşayacaksınız. Bu sorgulama kendinizi keşfetmenize yardımcı olabilir. Daha önce yapmak istediğiniz ve üzerinde yoğunlaştığınız işleri bitirmeye çalışın. Aşk hayatınızda ilginç ve sürprizler yer alabilir. İkili ilişkilerde sorunları fazla büyütmeden karşılıklı anlaşarak yolunuza devam etmelisiniz. Sağlık olarak ise hormon sisteminizde sorunlar yaşabilirsiniz bunun için bir doktora başvurmanız önemli.