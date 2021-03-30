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Nisan 1 WhatsApp komik şaka mesajları

Nisan ayı yaklaşması demek şakaların başlaması demek. Dünya Şaka günü 1 Nisan günümüz şartlarına uyum sağlayarak Whatsapptaki yerini aldı.Şaka severler Nisan 1 Whatsapp komik şaka mesajları araştırmaya başladı.Dikkat edin şakalanmayın!

30 Mart 2021 Salı 23:11
Nisan 1 WhatsApp komik şaka mesajları
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Dünya şaka günü 1 Nisan’ın yaklaşmasıyla birlikte şaka severler birbirlerine yapacak şakalar aramaya başladı. Günümüz teknolojisine hızlıca adapte olan özel günler en çok kullanılan uygulama Whatsappta kendilerine yer buldu.

Dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle tekrar evlere kapandığımız şu dönemde yüz yüze yapılan aktiviteler yerini dijital ortamlara bıraktı. 1 Nisanın gelişiyle birlikte yüzlerin biraz daha gülmesi adına şaka severler Whatsapp üzerinden yapılacak şakalar aramaya başladı. Belki aşağıdaki önek şakalar sizi ve çevrenizdeki güldürmeyi başarır.

1 Nisan şakaları

— Alo Emin’le görüşecektim.

— yanlış numara

– Emin misin?

– Evet

– Hani yanlış numaraydı.

 

Ders çalışırken müzik dinleyemiyorum, ders dikkatimi dağıtıyor.

Ne evlilik teklifi ne tektaş pırlanta ne de kaşıkçı elması. Her kadını mutlu etmenin tek bir yolu vardır; zayıfaydın mı sen?

 

– Hâkim bey en sevdiğiniz mevsim hangisi? 

+ Yaz kızım. S

 

Türkiye nüfusunun %70’i matematik özürlüymüş. Allah’a şükür ki ben %45’lik kısımdayım.

 

Bir kadının fotoğrafını çektiğin an ile dur bir bakayım nasıl çıkmışım demesi arasında geçen süreye ışık hızı denir.

 

– Pardon lafınız bölüyorum.

+ Tabi buyurun?

– Yok ben sadece lafınızı bölmek istemiştim.

 

Kavga ederken bile tanışmaya çalışan tek milletiz.

-Kimsin sen?

-Asıl sen kimsin oğlum?

 

Çalar saatin çalmasına 30 saniye mi var, çeker yorganımı uyurum. Ben prensipleri olan birisiyim.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:11
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Anahtar Kelimeler:
1 Nisanşaka GünüWhatsApp
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