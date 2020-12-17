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Nimet Abla bayinden online bilet nasıl alınır? Nimet Abla 31 Aralık yılbaşı bileti satın al

Yılbaşı denilnce akla bilet almak isteyen vatandaşların vazgeçilmezi Nimet abla geliyor. Milli piyango alımları nereden yapılır? nasıl alınır? 2021 Nimet abla milli piyango satışları haberimizde..

17 Aralık 2020 Perşembe 18:09
Nimet Abla bayinden online bilet nasıl alınır? Nimet Abla 31 Aralık yılbaşı bileti satın al
Takip Et:

Yılbaşı denilnce akla bilet almak isteyen vatandaşların vazgeçilmezi Nimet abla geliyor. Milli piyango alımları nereden yapılır? nasıl alınır? 2021 Nimet abla milli piyabgo satışları haberimizde..

İntenet üzerinden bilet alınıyor

Nimetabla.com adresine girerek bilet almak mümkün. Tek yapmanız gereken parayı hesabınıza aktararak daha sonra biletinizi seçmek.

Birçok satın alma türü mevcut

Nimet ablanın elinden seç,

Rastgele bilet getir,

Tüm biletleri göster,

Seri seçim seçenekleri mevcut

Seçim işleminizi gerçekleştirdikten sonra onay için yandaki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Daha sonra seçmiş olduğunuz biletleri alarak ilerleyin açılacak olan ödeme kısmında satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:09
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Anahtar Kelimeler:
BiletPiyangoNimetAbla
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