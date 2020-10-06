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Nikahı zehir eden olay! Gelin gözyaşlarını tutamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen olayda nikahtan çıkan bir aracın sürücünün kontrolünü kaybettiği araç sahilde hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damadın etrafındaki yakınların arasına dalmasıyla için 2 kişi yaralandı.

06 Ekim 2020 Salı 09:33
Nikahı zehir eden olay! Gelin gözyaşlarını tutamadı
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Zonguldak Ereğli ilçesinde  akşam saatlerinde meydana gelen olayda 

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Melek Acar- Murat Deniz çiftinin nikahına  katılmak için gelen  64  yaşındaki Hasan Aksoy  nikah bitiminde aracına binerek nikah salonundan ayrılmaya çalışırken araç kontrolünü kaybederek başka bir ara ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç dönerek sahilde düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat, yakınlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 57 yaşındaki Hakinar Deniz ve 47 yaşındaki Emel Makarcı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada büyük şok yaşayan gelin gözyaşlarını tutamazken yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayı gerçekleştiren sürücü Hasan Aksoy ise ne olduğunu anlamadığını biranda olayların geliştiğinden bahsederken frene bastığı halde aracın durmadığını ifade etti.


KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI 

Yaşanan korkunç kaza ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken İzlenen görüntülerde  aracı hareket ettiren  Hasan Aksoy’un aracının biranda yola çıktığı  bir çocuğun aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. 

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 09:33
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKaza
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