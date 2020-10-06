Nikahı zehir eden olay! Gelin gözyaşlarını tutamadı

Zonguldak Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Melek Acar- Murat Deniz çiftinin nikahına katılmak için gelen 64 yaşındaki Hasan Aksoy nikah bitiminde aracına binerek nikah salonundan ayrılmaya çalışırken araç kontrolünü kaybederek başka bir ara ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç dönerek sahilde düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat, yakınlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 57 yaşındaki Hakinar Deniz ve 47 yaşındaki Emel Makarcı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada büyük şok yaşayan gelin gözyaşlarını tutamazken yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayı gerçekleştiren sürücü Hasan Aksoy ise ne olduğunu anlamadığını biranda olayların geliştiğinden bahsederken frene bastığı halde aracın durmadığını ifade etti.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan korkunç kaza ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken İzlenen görüntülerde aracı hareket ettiren Hasan Aksoy’un aracının biranda yola çıktığı bir çocuğun aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.