Nikah tarihi almak için nereye başvurmak gerekir? 2021 Nikah tarihi erteleme işlemi

Sevdiği insanla hayatını birleştirmek isteyen insanlar, aşklarını rahat rahat yaşamak için evlilik hayali kurmaktadır. Evlilik süreci, nikah tarihinin alınmasıyla başlamaktadır. Bu süreçte, gereken belgelerin temin edilmesi, düğün yerine karar verilmesi, gelinliğin ve damatlığın alınması gibi adımlar izlenir. Nikah tarihinin nereden ve nasıl alındığı merak edilmektedir.

Nikah tarihi nasıl ve nereden alınır?

Çiftler, ikametgahlarının bulundukları belediyeye gitmelidir. Belediyede görevli kişiler, gerekli belgeler hakkında bilgilendirme yapar. Daha sonra nikah için dolu olmayan günler hakkında bilgi verirler. Çift, uygun olan günler arasından seçim yapar. Nikah gününe kadar çiftler, gerekli belgeleri toplar ve belediyeye belgeleri teslim eder.

Nikah işlemleri nasıl yapılıyor?

Nikah tarihi alma işleminde, çiftler belediyede olmalıdır. Evlenme isteklerini yetkili birine beyan etmelidir. Çiftlerden biri müsait değilse, evlenmek istediği kişiye vekalet vererek de nikah işlemlerini başlatabilmektedir.

Gereken belgeler

T.C. kimliği ve fotokopileri

Vesikalık fotoğraflar (adet sayısı belediyenin talebine göre değişmektedir)

Nüfus kayıt önekleri

İkametgah belgeleri

Evlenme ehliyet belgeleri (evliliğe engel olan akıl sağlığı problemi olup olmadığını kanıtlayan belge)

Evlenme beyannamesi

Sağlık raporu (aile hekiminden alınmalıdır)

Nikah işlemi ücreti ne kadar?

Nikah işlemi belediyenin dışında, çiftlerin düğün yaptıkları alanda da gerçekleşebilmektedir.

Belediyeden belediyeye göre değişebilmektedir. 400-600 TL arasındadır. Nikah düğün mekanında gerçekleşecek ise ekstra olarak 1000 TL civarlarında ücret gerekebilir. 2021 yılında alınan karara göre, nikah cüzdanı bedeli 110 TL ‘dir. Evlilik dosya ücreti 25 TL’dir.

Nikah tarihi ne kadar süre önce alınmalıdır?

Evlendirme dairelerinin yoğunluğuna göre 24 saat içinde nikah tarihi belirlenmektedir.

Nikah tarihini belli olduktan sonra değiştirmek mümkün mü?

Özel sebepler dolayısıyla tarihi değiştirmek mümkündür. Bu işlem için belediyeye direkt olarak başvurmak gerekir. Nikah gününe 1 haftadan daha fazla bir süre kaldıysa tarihi değiştirmek mümkündür. 1 haftadan az süre kalmışsa tekrar ücret talep edilecektir.

Sağlık raporu nereden temin edilir?

Aile hekimi, sağlık ocağı, poliklinik, aile sağlığı merkezi, özel hastane ve devlet hastanesinden almak mümkündür. Rapor için, çiftlerin direkt başvurmaları gerekir. Testlerin ardından aynı gün içinde rapor düzenlenir.

Evlenme ehliyet belgesi nereden alınır?

Çiftler, bağlı oldukları nüfus müdürlüklerinden bu belgeyi temin edebilmektedirler. Belgede, çiftlerin medeni durumu, anne ve babalarının isimleri, doğum tarihleri vb. bilgiler yazmaktadır. Belgeyi temin etmeden önce sağlık raporu almaları şarttır.

Nikah tarihi almayı engelleyen durumlar nelerdir?