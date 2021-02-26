Nikah işlemleri nelerdir, nasıl başlatılır? Nikah için istenen gerekli belgeler ve belediyelerin nikah kıyma ücretleri

Hayatlarını birleştirmek isteyen kişiler bu yolda atılacak olan adımları araştırmaktadır. Evlenmek isteyen ve bu yolda nikah masasına oturmak isteyen çiftler nikah işlemlerini yapmalıdır. Nikah işlemlerini tamamlarken bazı evrakların toplanması da gerekmektedir.

Nikah işlemleri nelerdir?

Evlenmek isteyen bireylerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmekle beraber, 17 yaşında olan ancak ebeveynlerinin izni bulunan ve 16 yaşında olan ve mahkeme izini bulunan kişiler de evlenebilektedir. Nikah işlemlerinin ilk adımı nikah başvurusu için gerekli belgelerin toplanmasıdır. Bu belgeler e-devlet üzerinden kolayca alınabilmektedir. E-devlet şifresi bulunmayan kişiler PTT’den e-devlet şifrelerini edinerek TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilirler.

Nikah işlemlerinin ilk adımlarından bir diğeri ise evlenecek kişilerden birisinin ev adresinin bulunduğu belediye nikah başvurusunda bulunmaktır. Eğer evlenilecek yerde çiftten herhangi birinin adresi bulunmuyorsa izin belgesi alınmalıdır.

Nikah için gerekli belgeler nelerdir?

Evlenme beyannamesi

Nikah için gerekli belgelerden ilki evlenme beyannamesidir. Bu belge belediye tarafından nikah başvurusu yapan kişilere verilmektedir.

Kimlik kartı

Fotoğraf

Evlenecek kişinin 16 ya da 17 yaşında olması halinde mahkemeden ya da aileden izin belgesi alması

gereklidir.

Sağlık raporu

Nikah başvurusu yapan kişilerin evlenmelerinde herhangi bir problem olmadığını belirten sağlık belgesi almaları gerekmektedir. Bu belge ile bazı hastalıkların bulunmadığına dair belge verilmektedir. Sağlık raporu aile hekiminden alınmakta olup en geç 6 ay önce alınmış olması halinde kabul edilmektedir.

Eski soyadını kullanmak isteyen kişiler ne yapmalı?

Evlenirken kızlık soyadını kullanmak isteyen kişilerin mahkemeye başvurması gerekmektedir. Kendi soyadı ile beraber eşinin de soyadını kullanmak isteyen kişilerin ise belediyeye yapılan başvuru esnasında bildirilmesi gerekmektedir.

Nikah işlemleri ne kadar tutuyor?

Nikah işlemleri belediyelerde değişmektedir. 2021 yılı için taban ücret 650 TL’dir. Nikahı düğünde kılınacak kişiler ise 450-1250 TL arasında ücret ödemektedir. Bunun yanı sıra evlilik cüzdanı için 110, evlilik dosta ücreti olarak 25 TL verilmektedir.