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Nikah başvurusunda gerekli belgeler neler?

Dünyaevine adım atacak, sevgilerini evlilikle taçlandıracak kişiler nikah başvurusunda gerekli belgelerin neler olduğuna dair araştırma yapıyor. Resmi nikah başvurusu ve başvuruda gerekli belgeleri içeriğimizde derledik.

26 Aralık 2020 Cumartesi 13:09
Nikah başvurusunda gerekli belgeler neler?
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Nikah törenleri koronavirüs gölgesinde devam ediyor. Resmi nikahların ertelenmesiyle oluşan yoğunluktan dolayı İçişleri Bakanlığı bu konuda geniş tedbirler aldı. Yaz aylarında yapılan düğünler öncesinde nikahlarını gerçekleştirmek isteyen çiftler için nikah başvurusunda gerekli olan belgeleri ve şartları açıklayacağız.

Resmi nikah başvurusu nasıl yapılır?

Nikah başvuruları belediyeler tarafından alınmaktadır. Çiftlerden birinin ikamet ettiği herhangi bir ilçenin belediyesine gidilerek nikah başvurusu yapılabilmektedir. Bu kapsamda;

Başvuru sonrasında evraklar nikah tarihine 1-6 ay kala teslim edilmelidir. Evraklar teslim edilmediğinde rezervasyon iptal edilir.

İntenet üzerinden yapılan başvuruların tamamlanabilmesi için başvuru evraklarının Nikah Başvuru Adreslerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Ödemesi tamamlanmamış rezervasyon kaydı işleme alınmamaktadır.

Resmi nikah içi gerekli şartlar nelerdir?

Kadın ve erkeklerin evlenebilmesi için 16 yaşını doldurması gerekir. Ancak Asliye Hukuk Mahkemesinden Evlenme İzin Kararı alan kişiler 16 yaşından önce de evlenebilir.

18 yaşından gün alan kadın ve erkekler, müracaata anne ve babalarıyla birlikte geldiklerinde anne ve babanın kimlik aslı ve fotokopileri gerekir. Müracaata gelmemeleri halinde Noter’den alınacak Muvafakatname ile adaylar müracaat edebilir.

Boşanmış veya eşi vefat etmiş kadınlar, boşanma ve ölüm tarihinden itibaren 10 ay süresince yeni bir evlilik yapamaz. Fakat bu zaman diliminde evlenmek isteyenler mahkemeden İddet Müddeti Kararı almaları halinde evlenebilmektedir.

Resmi nikah için gerekli belgeler nelerdir?

Öncelikle başvuru yapılacak belediye için çiftlerden birinin o ilçenin sınırları içerisinde yaşaması gerekir.

Başvuru sırasında resimli ve bekar yazılı nüfus cüzdanları asıl ve fotokopileri bulunmalıdır. (Ehliye, pasaport ya da kimlik yerine geçen belgeler geçersizdir)

Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (biyometrik fotoğraflar geçersizdir)

Evrak teslimi yapıldıktan sonra Evlenme Cüzdanı ücreti ödenmelidir.

Çiftlerin evliliğe engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporu aile hekimliğinden alınmalıdır. Tahlil sonuçları Aile Hekimine onaylatılmalıdır.

Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

Evran düzenlenme tarihi ile nikahın kıyılacağı tarih arasında geçerlidir.

Nikah merasimleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge şartlarına göre düzenlenecektir.

 


Son Güncelleme: 26.12.2020 13:09
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NikahKoronavirüsKadınErkekEvlilikDüğünçiftBelediye
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