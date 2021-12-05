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Nikah başvurusu nasıl yapılıyor? Ücreti ne kadar? Hangi evraklar gerekli?

Evlilik kararı alan bireyler nikah işlemlerinin nasıl yapıldığını ve bu işlemler sırasında hangi evrakların istendiğini merak ediyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere nikah başvurusunun nasıl yapıldığını, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu ve başvuruda hangi evrakların istendiğini aktardık. İşte konuya ilişkin detaylar...

05 Aralık 2021 Pazar 21:28
Nikah başvurusu nasıl yapılıyor? Ücreti ne kadar? Hangi evraklar gerekli?
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Evlenme kararı alan çiftler nikah başvurularını evlendirme dairelerinden yapmalıdır. Nikah işlemleri için ödenecek olan ücret illere göre değişiklik gösterir. Evlilik akdi 18 yaşını doldurmuş bireyler arasında yapılabilir. Bunun yanı sıra 17 yaşını doldurmuş olan bireylerin evlenmesi için ailelerin rızası olması gerekir.

60 yaşın üzerinde olup evlenmek isteyenlerin ise heyet raporu almaları gerekir. Aksi takdirde evlenemezler. Bir sağlık raporunun geçerlilik süresi 6 ay olduğundan dolayı bireylerin sağlık raporunu aldıktan sonra 6 ay içinde evlenmeleri gerekir.  

Nikah başvurusunda gerekli evraklar

  • Çiftlerin kimlik belgeleri. Yapılması gereken diğer resmi işlerde kimlik yerine pasaport da kullanılabilir. Lakin nikah başvurusunda kimlik kartı dışında belge kabul edilmemektedir.
  • Çiftlerin 6 adet vesikalık fotoğrafı,
  • Sağlık raporu gerekmektedir. Lakin özel hastanelerden alınacak sağlık raporları geçerli değildir. Bunun yanı sıra özel hastaneden alınan sağlık raporu aile hekimine onaylatıldığı takdirde geçerli olur. Sağlık raporunda her iki tarafın fotoğrafı olmalıdır.
  • Evlenme beyannamesi,
  • Muhtarlıktan alınacak ikamet belgesi,
  • Nüfus kayıt öneği,
  • Evlenme ehliyet belgesi gerekmektedir.

Evlenme ehliyet belgesi nedir ve kimler almalıdır?

Bu belge, nikah izin belgesi olarak da bilinmektedir. Bu belgeyi ikamet ettiği bölgenin dışında bir yerde evlenecek olan kişilerin alması gerekir. Farklı ülke, şehir ve ilçede evlenecek olanların başvuruda sunmaları gerekmektedir. Evlilik beyannamesinin içerisinde yer aldığı için ayrı olarak evlilik ehliyet belgesinin alınması gerekmemektedir.

Evlilik beyannamesi nedir ne nereden alınır?

Evlilik beyannamesi, evlenecek kişilerin nikah dairesine başvuru esnasında aldıkları bir formdur. Bu form doldurulup belediyeye teslim edilmelidir. Doldurulan bu formda çiftlerin bilgileri eksiksiz yer almalıdır.

Evlenmeden önceki soyadın kullanılması için ne yapılmalı?

Eğer evlenmeden önceki soyadınızı da kullanmak istiyorsanız nikah başvurusu esnasında bu durumu beyan etmelisiniz. Bu konuya ilişkin dilekçe vererek nikah evrakları arasına eklemelisiniz.

Nikah için gerekli sağlık raporu hangi kurumlardan alınır?

Nikah işlemi için Türk Medeni Kanunu’nun 136’ncı maddesi doğrultusunda nikahtan önce sağlık raporu alma işlemi zorunludur. Çiftler, sağlık raporlarını şu kurumlardan alabilir;

  • Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi
  • Devlet hastanesi
  • Sağlık ocağı
  • Özel hastane

Eğer sağlık raporunuzu devlet kurumlarından alırsanız herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Lakin özel hastanelerden alırsanız ücretler hastane bazında değişiklik gösterecektir.

Sağlık raporunda hangi test sonuçlarının bulunması gerekir?

  • Çiftin kan gruplarının tespiti yapılmalıdır. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek kan uyuşmazlığı ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
  • Hepatit B testinin sonucu yer almalıdır.
  • Hepatit C testinin sonucunun sağlık raporunda olmalıdır
  • Akdeniz anemisi testinin sonucu bulunmalıdır.
  • Tarafların cinsel yolla bulaşan hastalıklarının olup olmadığına dair test sonucu bulunmalıdır.

Yabancı uyruklu biri ile evlenecek olanlardan hangi belgeler istenir?

  • Vatandaşı oldukları devlet temsilciliğinden alınan evlenme ehliyet belgesi,
  • Noter tasdikli tercümesi olan pasaportları,
  • Doğum belgesi ile nikah başvurusu yapılabilir.

Nikah başvurusu için yetkili kurum neresidir?

Nikah başvuruları, nikahın nerede kıyılması isteniyorsa oradaki evlendirme dairesine yapılmalıdır. Aynı şehirde yaşayan çiftler başvurularını aynı evlendirme dairesine yapmalıdır. Eğer farklı şehirlerde yaşıyorlar ise taraflar kendi şehirlerindeki evlendirme dairelerine başvurabilir.

Daha sonra çiftin nikah başvurusu, nikahın gerçekleşeceği evlendirme dairesine iletilir. Farklı şehirlerde ikamet eden çiftlerin aynı evlendirme dairesinden başvuru yapacak olmaları durumunda; noterden vekaletname almaları gerekmektedir.

Yıldırım nikahı başvurusu nasıl yapılır?

Yıldırım nikahı ile evlenme eskiden vardı lakin günümüzde böyle bir uygulama kalmadı. Evlilik işlemlerinin başlatılması, 

nikah başvurusunun

 yapılması ve onay süreci; eskiden yaklaşık olarak 15 ile 25 gün arasında sürüyordu. Bu yüzden mahkeme kararı ile belgeler hazırlandığında nikah işlemi birkaç gün içerisinde gerçekleşiyordu. Lakin şuan da nikah başvurusu için evraklar gün içinde hazırlanabiliyor.

Nikah işlemleri ne kadar zamanda tamamlanıyor?

Nikah işlemleri için gerekli belgelerin hazırlanma süresi illere göre değişiklik gösterebilir. Lakin genel olarak baktığımızda işlemler 2-4 içinde hallediliyor.

Nikah başvuru ücreti ne kadar?

Nikah işlemlerinde ödenecek ücret şehir bazında değişiklik gösteriyor. Belediyeler çiftlere 300-600 TL arasında bir ücret çıkarabiliyor. Bunun yanı sıra evlilik cüzdanı için 160 TL ve evlilik dosyası için de 15 TL bir ücret talep ediliyor. Bunun yanı sıra bazı belediyeler evlilik dosyası ücreti almıyor.

EVLENDİRME ÜCRET TARİFELERİ

NİKAH AKİTLERİ

2021 YILI İLÇE İÇİ

2021 YILI İL SINIRLARI İÇİNDE İLÇE DIŞI

Hafta içi yapılan nikah

 125,00 TL (Nikah Kıyma Ücreti) + 160,00 TL (Aile Cüzdan Bedeli) = 

285,00 TL

Hafta sonu yapılan nikah

 300,00 TL (Nikah Kıyma Ücreti) + 160,00 TL (Aile Cüzdan Bedeli) =

 460,00 TL

 900,00 TL (Nikah Kıyma Ücreti) + 160,00 TL (Aile Cüzdan Bedeli) =

1.060,00 TL

Düğün salonu, Turistik otel, ordu evi, sosyal tesisler, çay bahçesi, lokanta, ev vb. yapılan nikâhlardan

 660,00 TL

1.110,00 TL

Cezaevinde yapılan nikahlar

 160,00 TL

 160,00 TL

Yabancı Uyruklularda nikah ücreti

1.010,00 TL

1.760,00 TL

 

Nikah tarihi sorgulaması nereden yapılır?

Nikah tarihlerini sorgulamak isteyenler bu işlemi nikahın kıyılacağı belediye ile iletişime geçerek öğrenebilirler. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden de e-hizmetler işlemi aracılığı ile bilgi sahibi olabilirler.

Kimler nikah şahidi olabilir?

  • 18 yaşını doldurmuş olan bireyler nikah şahidi olarak kabul edilmektedir.
  • Nikah şahitliği yapacak olanların ayırt etme güçlerinin olması, mümeyyiz birey olması gerekmektedir.
  • Nikah şahidi ile nikahı kıyılacak olan kişilerin tanışıyor olmaları istenmektedir.

Yabancı uyrukluların evlendikten sonra yapması gereken işlemler nelerdir?

Yabancı uyruklu bir bireyin, Türk vatandaşı ile evlendikten sonra oturma izni alması gerekir. Bunun için ise evlilik cüzdanı ve nüfus kayıt öneği ile başvuru yapılmalıdır. A grubu ülke vatandaşları için 5 yıl ve B grubu ülke vatandaşlarına da 1 yıl ikamet izni verilmektedir.

Yabancı uyruklu biriyle yurt dışında evlendikten sonra ne yapılmalıdır?

Türk vatandaşlarının yabancı uyruklu bir kişi ile yurt dışında evlenecekleri takdirde, nikah işlemlerini Türk konsolosluklarında gerçekleştiremezler. Evlenecekleri ülkenin yasaları doğrultusunda 

nikah başvurusu

 yapılmalıdır. Ülkenin istediği belgeler hazırlanmalıdır. Evlendikten sonra da ilgili ülkedeki Türk konsolosluğuna giderek evlilik beyanında bulunulması gerekir.

Son Güncelleme: 05.12.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
NikahBaşvuruEvrak
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