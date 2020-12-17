İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
Son Dakika
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi?...

Nihat Hatipoğlu cevapladı! Yılbaşı kutlamak günah mı, yılbaşı kutlamak caiz mi?

Yılbaşına sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yılda, Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak caiz mi? soruları araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili açıklama ise Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:24
Nihat Hatipoğlu cevapladı! Yılbaşı kutlamak günah mı, yılbaşı kutlamak caiz mi?
Takip Et:

2021 yılına kısa bir süre kala pek çok kişi yılbaşı hakkında araştırmalara başladı. Son günlerde vatandaşlar yılbaşı kutlamalarının günah olup olmadığını araştırmaya devam ederken aynı zamanda yılbaşı kutlamak caiz mi soruları da araştırılıyor.

Yılbaşı kutlamak günah mı?

Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı kutlamalarının günah veya caiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Yılbaşı ile noelin farkını araştıran pek çok kişi hadisleri ve ayetleri araştırıyor.

Bilindiği üzere noel, Hristiyanların Hz. İsa’nın doğumunu kutladıkları bir etkinliktir. Noel baba, hindi kesmek ve diğer etkinlikler Hristiyan batı dünyasının gelenekleri ve adetleridir. İslam dininde ise başka dinlerin etkinlik ve kültürlerine özenmek yasaklanmış ve haram olarak nitelendirilmiştir.

Yılbaşı kutlamak caiz mi?

‘Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde kat'iyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır...’ (Maide: 5/51)

Yılbaşı ortamı ülkemizde kadın ve erkeklerin bir araya gelerek dans ettikleri ve eğlendikleri ortamları ifade etmektedir. Öte yandan tombala ve piyango gibi kumar oyunlarının oynandığı yılbaşı kutlamalarının dinimizde yeri yoktur ve yasaklanmıştır.

Diyanet konu ile ilgili farklı bir yaklaşımda bulunarak;

‘Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin.’ Açıklamalarında bulunmuştur.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YılbaşıGünahCaizMi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de evin her yerinden çıkan yılanlar ailenin kabusu oldu
Hakkari'de evin her yerinden çıkan yılanlar ailenin kabusu oldu
Adriana Lima'dan ilginç istek! 'Bu fotoğrafı kim çektiyse bana mesaj atsın'
Adriana Lima'dan ilginç istek! 'Bu fotoğrafı kim çektiyse bana mesaj atsın'
Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybeden Miraç'ın ölümünde sorumlular bulundu
Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybeden Miraç'ın ölümünde sorumlular bulundu
Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
İnanılmaz olay! Önce büfe sahibini soydu sonra kendi soyundu
İnanılmaz olay! Önce büfe sahibini soydu sonra kendi soyundu
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma

Popüler Haberler

BluTV Ata Demirer Gazinosu yılbaşı özel programı
Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Ecem Atalay kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Doktorlar hangi kanalda ne zaman yayınlanaca? Doktorlar dizisi tekrar bölümleri ile teve2’de!
Gelir belgesiz maaş bordrosu olmadan işsize kefilsiz kredi veren bankalar listesi
38. Hafta Gebelik Döneminde Neler Olur? Gebeler Ne Yapmalıdır?
Idari izin nedir? Kimler idari izin kullanabilir? İdari izin süresi maksimum kaç gün olur?
1000 TL maddi yardım hangi esnaflara verilecek, şartları neler? 1000 TL esnaf yardımına kimler başvurabilir?
Nihat Hatipoğlu cevapladı! Yılbaşı kutlamak günah mı, yılbaşı kutlamak caiz mi?
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Alev Alev dizisine katılan Cem Bender kimdir? Çelebi karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası (Edip Saner) kimdir?
Sol Yanım dizisi İhsan kimdir? Cansel Elçin'in yer aldığı diziler
17 Aralık 2020 Perşembe Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 17 Aralık 2020 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.