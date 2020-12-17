Nihat Hatipoğlu cevapladı! Yılbaşı kutlamak günah mı, yılbaşı kutlamak caiz mi?

2021 yılına kısa bir süre kala pek çok kişi yılbaşı hakkında araştırmalara başladı. Son günlerde vatandaşlar yılbaşı kutlamalarının günah olup olmadığını araştırmaya devam ederken aynı zamanda yılbaşı kutlamak caiz mi soruları da araştırılıyor.

Yılbaşı kutlamak günah mı?

Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı kutlamalarının günah veya caiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Yılbaşı ile noelin farkını araştıran pek çok kişi hadisleri ve ayetleri araştırıyor.

Yılbaşı kutlamak caiz mi?

Bilindiği üzere noel, Hristiyanların Hz. İsa’nın doğumunu kutladıkları bir etkinliktir. Noel baba, hindi kesmek ve diğer etkinlikler Hristiyan batı dünyasının gelenekleri ve adetleridir. İslam dininde ise başka dinlerin etkinlik ve kültürlerine özenmek yasaklanmış ve haram olarak nitelendirilmiştir.

‘Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde kat'iyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır...’ (Maide: 5/51)

Yılbaşı ortamı ülkemizde kadın ve erkeklerin bir araya gelerek dans ettikleri ve eğlendikleri ortamları ifade etmektedir. Öte yandan tombala ve piyango gibi kumar oyunlarının oynandığı yılbaşı kutlamalarının dinimizde yeri yoktur ve yasaklanmıştır.

Diyanet konu ile ilgili farklı bir yaklaşımda bulunarak;

‘Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış¸ gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür. Yüce Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin.’ Açıklamalarında bulunmuştur.