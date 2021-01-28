Niğde'de yaşlı çift sobadan sızan gaz yüzünden hayatını kaybetti

Karı koca yaşlı çiftin hayatını kaybettiği üzücü olay Niğde'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre kent merkezine yakın bir köyde yaşayan 77 yaşındaki İdris Özcan ve eşi 81 yaşındaki Nefise Özcan'dan uzun süre haber alınamadı. Durumdan şüphe eden yakınları olayı jandarmaya bildirdi.

İhbarı alan jandarma, 112 sağlık personeli ile birlikte yaşlı çiftin evine geldi. Eve giren ekipler yaşlı çifti hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk incelemede Özcan çiftinin sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

Yaşlı çiftin cansız bedenleri eve gelen savcının incelenmesinden sonra morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak inceleme başlattı.