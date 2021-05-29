Niğde'de otobüs kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var

1 kişinin can verdiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Niğde'de yaşandı.

Özel bir yolcu taşıma firmasına ait, Y.D isimli sürücüsünün kulladığı yolcu otobüsü Niğde - Adana karayolunda Niğde sınırları içerisinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü yolda savrulduktan sonra bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

1 ölü , 10 yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarda bulunmasıyla olay yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza mahaline gelen ekipler yaptıkları incelemede otobüste bulunan Zelal Özavşanlı isimli yolcunun hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Yaralı yolcular olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün sürücü gözaltına alındı.