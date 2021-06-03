Niğde'de komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı!

’de aynı apartmanda ikamet eden komşular arasında çıkan tartışmanınya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Yaşanan olay Efendibey Mahallesi’nde M.Z. ile C.D., oturdukları apartman bahçesinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaşanan bıçaklı kavgayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan C.D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri M.Z.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.