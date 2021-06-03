Niğde'de komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı!

03 Haziran 2021 Perşembe 23:57
Niğde
’de aynı apartmanda ikamet eden komşular arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavga
ya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Yaşanan olay Efendibey Mahallesi’nde M.Z. ile C.D., oturdukları apartman bahçesinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaşanan bıçaklı kavgayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan C.D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri M.Z.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Son Güncelleme: 03.06.2021 23:57
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