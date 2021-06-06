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Niğde'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı!

Kayseri-Niğde karayolunda seyiir halinde giden kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı kazada kamyonet içerisinde bulunan 6 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

06 Haziran 2021 Pazar 20:41
Niğde'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı!
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Niğde karayolunda kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan 6 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza saat 18.00 sularında Kayseri-Niğde karayolunun 26’ncı kilometresinde yaşandı. Halil Mengilli (55) idaresindeki 01 FFY 83 plakalı kaöyonet, sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü ile beraber yolculuk eden Emrah Göçmen (46), Cahit Aykıç (59), Mahmut Durmuşer (50), Derviş Angı (43) ve Ali Vayız (48) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıların ilk müdahalesinin yapılmasının ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri yaşanan kaza hakkında soruşturma başlattı.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
NiğdeKazaKaza Haberi
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