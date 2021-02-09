Niğde’de hırsızlık nedeniyle 2 kişi tutuklandı

Şüpheliler başta Niğde, Gümüşler’de ikamet eden birini telefon kulübesinden arayarak bu kişiye maddi yardımda bulunacaklarını söylediler. Bu kişinin evini terk etmesinin ardından eve zorla giren hırsızlar toplamda 4 bin TL çaldılar. Evine geri dönen şahıs anında evine hırsızların girdiğini fark ederek jandarma ekiplerini aradı. Bu iki hırsızın başka evleri de aynı şekilde soyup soymadıkları bilinmemekte.

Uzun araştırmalar sonucunda telefon kulübesine bakan kameralar sayesinde hırsızların kimlikleri saptandı. İki şüpheli önce Jandarma tarafından gözaltına alındı, sonrasındaysa suçlarının kanıtlanmasıyla beraber tutuklandılar.

