Niğde'de feci trafik kazası! Araç ikiye bölündü

Bir kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Niğde'de meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde 23 yaşındaki Çağrı K.'nin sürücüsü olduğu araç yolda seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlikle, yoldan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Furkan Ş'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıktı ve karayolunda savruldu.

Kara yolunda savrulan araç bir süre sonra yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç parçalandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen polis,sağlık ve kurtar ekipleri ikiye bölünen ve kullanılmaz hale gelen araçta bulunan 4 kişiyi çıkardı. Ancak araçta sürücüsü Çağrı K' nın araç içinde sıkıştığında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan diğer 3 kişi ve otomobilin çarptığı yaya yaralı olarak hastaneye sevk edildi, sürücü Çağrı K.'nın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Hastaneye yaralı olarak kaldırılan vatandaşlardan Ahmet Ö. ve Ramazan B'nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili olarak incelemesini sürdürüyor.