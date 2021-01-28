Niğde'de feci kaza! 3 ölü

3 kişinin can verdiği feci trafik kazası Niğde'de meydana geldi.

Mustafa Aygün isimli kişinin sürücüsü olduğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu yol üzerinde inşaatına devam edilen köprünün duvarına çarptı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içindeki 3 kişi feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine gelen ekipler, sürücü Mustafa Aygün, Aykur Akcan ve Hakan Türker'in cansız bedenlerini çıkarıp, ambulans ile morga kaldırdı.

Öte yandan polis ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.