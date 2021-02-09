İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Niğde’de 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Niğde’de uyuşturucu kaçakçılarını yakalamaya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan aramada 51kg 950g uyuşturucu ele geçirildi.

09 Şubat 2021 Salı 18:48
Niğde’de 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
Takip Et:

Niğde’de son zamanlarda alınan ihbarlar üzerine polis ekipleri uyuşturucu kaçakçılarını yakalamak adına harekete geçti. Yapılan aramalarda yoldan geçmekte olan bir yolcu otobüsü, Cessi isimli narkotik köpeğinin koku kabiliyetinden sıyrılamadı.

 

Uyuşturucuları tespit edebilmesi için özellikle eğitilen Cessi, işini başarıyla yerine getirdi. Yolcu otobüsü içerisinde bulunan kolilerin içerisinden birçok balık ortaya çıktı. Kaçakçılar uyuşturucunun kokusunu gizleyebilmek için uyuşturucuların üzerine balık koymuşlardı fakat uyuşturucuların kokusu Cessi’nin bunundan kaçmadı. Yapılan arama sonucu tam 51kg 950g esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NiğdeUyuşturucuEsrarUyuşturucu KaçakçılığıCessi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?
Osmaniye'de kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira idari para cezası kesildi
Osmaniye'de kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira idari para cezası kesildi
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Benim Adım Melek Meryem kimdir? Gerçek adı nedir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler
Enflasyon Korumalı veya Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı Özellikleri ve Şartları
Justin Bieber’ın yeni arabasının markası ne? ne? Justin Bieber’in arabasının fiyatı ve markası
İnterrail bileti nedir, nereden nasıl alınır?
Sevk tarihi nedir? Askerlik sevk başlangıcı ile sevk tarihi farkı var mı?
Aya giden ilk hangi ülke hangisi? Aya yolculuğu kim, neden yaptı?
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kaç günlük rapor parası alınır? 2021 Kaç güne kadar, kaç günden sonra rapor parası alınır?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.