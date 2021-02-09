Niğde’de 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Niğde’de son zamanlarda alınan ihbarlar üzerine polis ekipleri uyuşturucu kaçakçılarını yakalamak adına harekete geçti. Yapılan aramalarda yoldan geçmekte olan bir yolcu otobüsü, Cessi isimli narkotik köpeğinin koku kabiliyetinden sıyrılamadı.

Uyuşturucuları tespit edebilmesi için özellikle eğitilen Cessi, işini başarıyla yerine getirdi. Yolcu otobüsü içerisinde bulunan kolilerin içerisinden birçok balık ortaya çıktı. Kaçakçılar uyuşturucunun kokusunu gizleyebilmek için uyuşturucuların üzerine balık koymuşlardı fakat uyuşturucuların kokusu Cessi’nin bunundan kaçmadı. Yapılan arama sonucu tam 51kg 950gele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.