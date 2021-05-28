Niğde-Ankara otoyolunda facia gibi kaza: 11 yaralı!

Ankara’nın Evren ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 11 kişi yaralandı. Yaşanan kaza, Ankara ilinin Evren ilçesinde meydana geldi. Ercan U. Kontrolündeki 06 BAM 034 plakalı otomobil ile Niğde Otoyolu Ankara-Aksaray istikametine doğru aynı istikamette giden Murat O. İdaresindeki 34 SR 5386 plakalı araca arkadan çarpmasının ardından Ercan U.’nun sürücü olduğu araçtaki 4 kişi ve Murat O.’nun sürdüğü araçtaki 7 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kazada yaralanan 11 kişiden 5’inin çocuk olduğu bilgisine ulaşıldı. Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Ercan U., Numune U., Ezgi U., Tuğra U., Murat O., Büşra O., Mira O., Umran O., Mustafa O., Zehra O. ve Burcu O. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildiler.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;