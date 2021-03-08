Nicolas Cage kendinden 31 yaş küçük sevgilisiyle dünya evine girdi!

Hollywood'un ünlü oyuncu isimlerinden Nicolas Cage, beşinci defa dünyaevine girdi. Cage, 31 yaşında olan küçük sevgili Riko Shibata'yla Las Vegas'ta evlendi.

ABD'nin ünlü yıldızlarından Nicolas Cage ve kendisinden 31 yaş küçük olan sevgilisi Riko Shibata'yla dünya evine girdi.

16 Şubat'ta Las vegasta evlendiklerinden bahseden 57 yaşındaki Cage, bu mutlu haberi USA Today'e anlatırken "Evet doğru, çok mutluyuz" sözlerini kullandı.

Korona virüs sebebi ile uzun süre ayrı kalan çift Ağustos'ta yaptıkları görüntülü görüşme ile nişanlanmıştı. O zamanı radyo programına anlatan Cage, “O Japonya’ya gitmiş, ben de Nevada’ya dönmüştüm. Altı ay süresince onu göremedim. Birlikte olmaktan ve zaman geçirmekten çok mutluyduk. Facetime esnasında ‘Bak seninle evlenmek istiyorum’ dedim ve nişanlandık” dedi.

Bu evlilik ile beşinci defa evet demiş olan Nicolas Cage bu evlilikten önce farklı isimlerle evliydi. Nicolas Cage'in daha önceki evlikleri ise Patricia Arquette (1995-2001), Lisa Marie Presley (2002-2004), Alice Kim (2004-2016) ve Erika Koike (2019) ile olmuştu.