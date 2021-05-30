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Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?

Nezen Germiyen cinayetinde son gelişmeler neler? Nezen Germiyen cinayeti ne durumda? Nezen Germiyen Kim? Nezen Germiyen’in katili kim? Müge Anlı ’da gündeme gelen cinayetin, detaylar haberimizde…

30 Mayıs 2021 Pazar 15:58
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
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Nevşehir’in Nar ilçesinde 1 Aralık 2012 tarihinde okula gitmek amacıyla evden çıkıp aradan geçen 6 ay sonra cesedi ortaya çıkan 14 yaşında olan Nezen Germiyen’in cenazesi toprağa verildi. Katili kim olabilir? Sorularının cevaplarını derledik. Nevşehir’de 2013 yılında kaybolduktan sonra bir daha ulaşılamayan Lütfiye Gündüz’ün olayında bir gelişme gerçekleşti.

Nevşehir’in Nar ilçesinde oturduğu evinden 01 Aralık 2012 tarihinde ayrıldıktan sonrasında kendisine bir daha ulaşılamayan Nezen Germiyen’in cansız bedeni, 15 Mayıs'ta Nevşehir’in merkeze bağlı Balcin beldesinde bulunan kayalık bir yerde koyun otlatan bir çoban’ın köpeğinin göstermesiyle bulunmuştu.

 

Nar ilçesinde olan oturdukları evlerinden 1 Aralık 2012 tarihinde sabah sularında okula gitmek için çıkan ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir'in Balcın köyü civarlarındaki bir nehir yatağında ölü bedeni bulunan Nezen Germiyen'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi toprağa verildi.

Germiyen Nar ilçesinde Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenazesine. Büyük Camii İmamı Ferhat Şahin tarafınca kıldırılan cenaze namazına Germiyen'in ailesi, Nar Belediye Başkanı ve Germiyen ailesinin akrabaları katıldı.

Cenaze namazından hemen sonra konuşan Büyük Cami İmamı Ferhat Şahin, "Çocuklarımızı intenete bağımlı hale getirmeyelim. Onlara her vakit lüzumlu gerekli alakayı ve şefkati gösterelim. Bu minik yavrumuz da bize ders olmalı" dedi.

Cenaze namazı esnasında gözyaşlarını durduramayan Hüseyin Germiyen, evladının katil yahut katillerinin en kısa müddette bulunmasını temenni ederek, "Adalete güveniyoruz. Umuyorum en kısa süreçte kızımı öldürenler bulunacak ve ihtiyaç duyulan cezayı çekecekler" dedi. Cenaze namazının arkasından Nezen Germiyen'in cenazesi Nar Belde Mezarlığında toprağa verildi.

Katil Kim?

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 14 yaşındaki genç kızın cinayet zanlılarının bulunması için çalışmalarını sürdürmekte. Fakat henüz somut bir sonuca varılamadı.

Nezen Germiyen cinayeti ve 2013 yılında kaybolan Lütfiye Gündüz ile de ilişkili olduğu açığa çıkarılan şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine o dönem birçok kez saldırıda ve tehditlerde bulunduğunu açıklayan Büşra Koçyiğit, şunları ifade etti: "Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim." dedi.

 

Nezen Germiyen-Lütfiye Gündüz bağlantısına dair detaylar ortaya çıktı.

İşte o bağlantının detayları

2012 senesinde evinden ayrıldıktan 6 ay sonrasında cansız bedenine erişilen 13 yaşındaki Nezen Germiyen'in yine kayıp olan Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantısının olduğu ortaya çıkarıldı. Çarpıcı iddiayı, kaybolan kadının sevgilisi olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit yaptı.

Müge Anlı ve kadrosu olayda da Ahmet Taşlın’ın adının geçtiğini ortaya çıkardılar. Görgü tanıklarından Müberya Hanım, Duran Özdemir’in olay zamanı evlerine geldiğini eşi Şefki ile beraber dışarı çıktıklarını, hemen sonra ayakkabıları balçık arasında geldiklerini iddia etti. Lütfiye Gündüz’ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından canına kıyıldığı iddia eden kişi bugüne dek korkmuş olduğu için sustuğunu söyledi.

 

“Ben öldürdüm”

Nezen Germiyen’in ölümü ve kayıp Lütfiye Gündüz ile de alakası olduğu tespit edilen şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine de o zamanda onlarca defa saldırıda bulunup tehdit ettiğini söyleyen Büşra Koçyiğit, şunları söyledi: “Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Nezen’i öldürdüysem aynı biçimde seni de öldürürüm. Seni dağa kaçıracağım. Lütfiye'yi bizlere verin” dedi. Bana benim söyleyemeyeceğim derecede ağır şeyler söyledi. Başıma tabanca bile dayadı. Korktuğum için konuşamadım."

Stüdyodakiler şok oldu

Şaşkınlık yaratan iddia ve iki dosya arasında olan ilişki sonrası Müge Anlı ve orada bululanlar adeta buz kesti. Cinayetinin gerçekleştiği anda şüpheli adlar içinde yer edinen Ahmet Taşkın'ın, Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gün konuştukları da ortaya çıkmıştı.



Son Güncelleme: 30.05.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Nezen GermiyenMüge AnlıLütfiye GündüzATV
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