Nevşehir'deki kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı

Nevşehir Avanos’ta gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Kalaba mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda olası kazalara karşı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

