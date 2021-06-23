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Nevşehir'deki kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşen kazada 3 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 23:07
Nevşehir'deki kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı
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Nevşehir Avanos’ta gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Kalaba mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda olası kazalara karşı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de  yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 23.06.2021 23:07
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Anahtar Kelimeler:
KazaNevşehir
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