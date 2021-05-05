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Nevşehir’de trafik yoğunluğu yaşandı

Son yapılan kabine toplantısında tam kapanma kararı çıkmıştı. Tam kapanma kararının ardından Nevşehir’de trafik yoğunluğu yaşandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:16
Nevşehir’de trafik yoğunluğu yaşandı
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Türkiye’nin turizm açısından en iyi illerinden biri olan Nevşehir’de tam kapanma kararında trafik yoğunluğu yaşandı. Şehirdeki trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülerle görüntülendi. Nevşehir, tam kapanmanın beşinci gününü yaşıyor. Tam kapanmanın beşinci gününde Nevşehir’de trafik yoğunluğu yaşandı.

29 Nisan 2021 tarihi ile 17 Mayıs 2021 tarihi arasında yaşanacak olan tam kapanma kısıtlamalarından dolayı vatandaşlarımız evlerinde bulunuyor. Ancak bazı illerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Son olarak Nevşehir ilinde trafik yoğunluğu yaşandı. Nevşehir merkezdeki Atatürk bulvarında yaşayan trafik yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Tam kapanma sırasında trafik yoğunluğunun yaşatması herkesin garibine gitti. Özellikle bu süreçte yoğunluğun yaşanmaması gerekirken ortaya çıkan bu görüntüler herkesi şaşırttı. Bu açıdan yasaklara tam olarak uyulmadığı düşünülüyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:16
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Anahtar Kelimeler:
NevşehirTrafik
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