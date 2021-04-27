Nevşehir'de ticari aracın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti!

Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesinde ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza akşam saatlerinde Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi yakınlarındaki ışıklı kavşakta meydana geldi. S.Ö. kontrolündeki 50 UC 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü S.Ö. ise yaralandı. Gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

İşte kaza yerine ait bazı görüntüler;