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Nevşehir’de gerçekleşen trafik kazasında bir kadına 3 araç birden çarptı

Nevşehir’de yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına yoldan geçen bir araç çarparak kadının savrulmasına neden oldu. Yola savrulan kadına 2 otomobil daha çarptı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 22:43
Nevşehir’de gerçekleşen trafik kazasında bir kadına 3 araç birden çarptı
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Nevşehir’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre , 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına yoldan geçen bir araba çarparak 40 yaşındaki Derya Ergüven’in yola savrulmasına neden oldu. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan talihsiz kadına yoldan geçmekte olan U.T ve A.Y. yönetimindeki araçlar arka arkaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından talihsiz kadın kurtulamadı.

Polis ekipleri tarafından genç kadına çarpan otomobil sürücüsü A.Y.’nın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer sürücülerden A.K.T ve U.T. gözaltına alındı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
NevşehirKaza
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