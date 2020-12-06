İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 1 yaşındaki Y.Ö. isimli bebek düdüklü tencereye sıkışınca minik bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

06 Aralık 2020 Pazar 23:21
Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Takip Et:

Nevşehir Ürgüp İlçesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Anne Z.Ö. akşam yemeği için mutfakta mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında oynamakta olan oğlu Y.Ö. yerde bulunan düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan 1 yaşındaki minik bebek Y.Ö. tencere içerisinde sıkıştı.

Ağlama sesleriyle tencere içerisinde sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı ancak 1 yaşındaki minik bebek Y.Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkarmayı başaramadı. Hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından minik bebeği tencereyi genişleterek kurtarmayı başardı. Minik bebek Y.Ö.’nün ailesi bebeklerine sağ salim savuşmanın sevincini yaşarken yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NevşehirDüdüklü Tencere Sıkışan Bebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada
Kırıkhan'da 3 bin kişi karantinada
Erzurum'da korkunç olay! Kriz geçiren kişi eşi ve iki çocuğunu vurdu
Erzurum'da korkunç olay! Kriz geçiren kişi eşi ve iki çocuğunu vurdu
Yasaktan habersiz olan boyacıya Fatma Şahin'den destek
Yasaktan habersiz olan boyacıya Fatma Şahin'den destek
Şanlıurfa'da feci ölüm! Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü
Şanlıurfa'da feci ölüm! Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü

Popüler Haberler

Survivor 2021 belli olan yarışmalar ve başlangıç tarihi
Cepte ŞOK nedir, nasıl indirilir? Cepte Şok indirme ve alışveriş yapma
2021 MP yılbaşı büyük ikramiyesi (çeyrek - yarım - tam) kaç lira? Milli Piyango büyük ikramiye bilet fiyatları
Banka saatlerinde covid19 tedbiri! Bankalar yeni kısıtlamalarda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka yeni mesai saatleri
23. hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde görülen değişimler
Migros Sanal Market nedir, nasıl indirilir? Migros Sanal Market indirme ve alışveriş yapma
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
E devlet trafik cezası ödeme nasıl yapılır? e devlet trafik cezası borç sorgulama ve ödeme
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2020 yılı burs miktarı
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2020 SPL nasıl alınır?
Küçükbaş kuzu ve oğlak 100 TL Devlet destekleme ödemesi şartları nelerdir?
Carrefour market 23-29 Nisan 2020 ramazan indirimli ürünleri
Özel okullar peşin ödenen yemek ve servis ücretlerinin geri ödemesini yapacak mı?
E Devlet Tapu kadastro bilgi sistemi ile tapu bilgileri sorgulama işlemleri
Netflix’in yeni dizisi Love 101'in çekimleri başladı! Türk dizisi Love 101’in oyuncuları kimler?
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Eemeklilik yaşı bekleyen kıdem tazminatı alabiliyor mu? 2020
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmenin tabiri ve anlamı
Aviva BES başvurusu sorgulama 2020
Koltukaltı kararması için çözüm önerileri ve yöntemler
50.000 tl ye alınabilecek en iyi araba markaları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.