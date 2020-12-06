Nevşehir'de düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

Nevşehir Ürgüp İlçesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Anne Z.Ö. akşam yemeği için mutfakta mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında oynamakta olan oğlu Y.Ö. yerde bulunan düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan 1 yaşındaki minik bebek Y.Ö. tencere içerisinde sıkıştı.

Ağlama sesleriyle tencere içerisinde sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı ancak 1 yaşındaki minik bebek Y.Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkarmayı başaramadı. Hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından minik bebeği tencereyi genişleterek kurtarmayı başardı. Minik bebek Y.Ö.’nün ailesi bebeklerine sağ salim savuşmanın sevincini yaşarken yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.