Nevşehir'de Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü

Ülke alınan tüm tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte günlük koronavirüs vaka sayıları 15 binin altına düşsede hastalık sebebiyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

Gelen bilgilere göre Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Balkı ailesinin ferdi 36 yaşındaki Fatih Balkı ve daha sonra taksicilik mesleği ile uğraşanan 64 yaşındaki babası Fazlı Balkı yaklaşık 15 gün önce koronavirüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu.

Bu sebeple baba oğula yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca,Fatih Balkı ve baba Fazlı Balkı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

BABA OĞUL BİR HAFTA ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ

36 yaşındaki Fatih Balkı hastanede tedavisi sırasında yapılan tüm müdahalelere rağmen geçen hafta hayatını kaybetti.Oğlunun hayatını kaybetmesinden sonra ancak bir hafta koronavirüs hastalığına direnen baba Fazlı Balkı'da bugün tedavi gördüğü aynı hastanede gösterilen tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Baba Fazlı Balkı'nın cansız bedeni yarın Ürgüp'te oğulunun yanına defnedilecek.